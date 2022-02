Maradona Jr: “Emozionante il coro per papà”, poi il giudizio su fischi a Insigne

Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il figlio del Pibe de Oro ha parlato del match di ieri sera tra Napoli e Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il coro per papà mi ha fatto commuovere, è bello che la mia gente lo ricordi ancora. È andato via da un anno e mezzo ma il suo ricordo è ancora forte e credo che lo resterà per sempre.”

“La partita di ieri è stata una presa di coscienza, il Napoli non è ancora a questi livelli. Siamo da diversi anni a questo livello ma serve una consapevolezza migliore per poter vincere queste partite qui.”

“Ho sempre creduto nello scudetto, in Italia tutte le big hanno delle lacune. Il processo di miglioramento di questa squadra nasce dall’analisi dei gol presi. Se analizziamo la partita di ieri possiamo vedere come almeno 3 dei 4 gol di ieri si potevano evitare benissimo.”

“E’ triste vedere i napoletani fischiare Insigne. Noi dobbiamo toglierci il vizio di prendercela con lui, quella di ieri è stata una prestazione brutta nel collettivo”.