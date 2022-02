Inter, Marotta: “Scudetto? Tutti i club in difficoltà per un motivo”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra Genoa ed Inter.

“Sanchez- Lautaro? Nessun problema, ecco cosa sta accadendo”

Sanchez al posto di Lautaro, si sono invertite le gerarchie? “No, normali rotazioni di giocatori stiamo affrontando tante partite ravvicinate. Non parlerei di grande divario tra chi gioca e sta in panchina, abbiamo un ottimo gruppo”.

Inter, Marotta

Marotta: “Corsa scudetto? C’è un fattore che sta influenzando le nostre prestazioni”

Bonus finiti? “Innanzitutto, abbiamo viaggiato con un rullino di marcia straordinario, è normale il calo quando bisogna affrontare così tante partite. La gestione non è facile, anche altri club hanno avuto difficoltà. Stiamo affrontando i mesi più difficili, le insidie possono nascondersi dietro l’angolo in quelle partite che sembrano scontate”.

Come sta la squadra? “La squadra sta bene. Quando giochi contro queste squadre possono sembrare partite facili ma non è così. Dobbiamo venirne fuori per affrontare le prossime partite con più regolarità”.