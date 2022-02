Il gol di Piqué è regolare o era da annullare? La moviola

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza apertamente la batosta del Napoli contro il Barcellona, che comporta la definitiva eliminazione degli azzurri dall’Europa.

La squadra di Xavi si è dimostrata nettamente superiore, dominando in lungo e in largo, eppure c’è una situazione che fa quantomeno discutere.

FOTO: Getty – Barcellona Piqué esultanza

Sul terzo gol del Barcellona, infatti, Piqué insacca la sfera all’angolino basso di sinistra, ma sembra che Meret non veda partire il pallone.

Come riporta il quotidiano, l’estremo difensore è molto accucciato per veder partire la sfera, questo perché davanti a lui c’è Aubameyang in evidente posizione di fuorigioco. Si sarebbe quindi dovuta annullare la rete del difensore blaugrana.