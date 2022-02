“Compri meno giocatori ma faccia una cosa”, l’appello di De Maggio a De Laurentiis!

Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato una situazione che potrebbe aver fatto la differenza nella sfida tra Napoli e Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ieri ho visto i giovani del Barcellona che hanno dominato, Pedri ma anche Gavi e gli altri, tutti provenienti dalla cantera. De Laurentiis, quando arrivò, parlò di un progetto che mi aveva affascinato: la “scugnizzeria”, che però è stato accantonato. Quindi faccio un appello al presidente: un acquisto in meno e investimenti seri sul settore giovanile. Un Lozano in meno, un Elmas in meno, un Rrahmani in meno, ma dirotti quei soldi sul settore giovanile. L’ultimo vero talento è stato Insigne 10 anni fa, ora va via e non c’è un ricambio”.