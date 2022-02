Xavi: “Siamo qui con la rosa al completo, facciamo turnover per un motivo”

L’allenatore blaugrana Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Tanti giocatori pronti a subentrare? Sì, siamo qui con la rosa quasi al completo. Tutti quelli che sono in panchina sono pronti, si stanno allenando bene e c’è competitività in squadra.

Xavi Barcellona

Ci sono molte partite e stiamo cercando di fare sempre turnover e rotazioni per dare freschezza ed essere competitivi, cercando di essere noi stessi.

È stato difficile scegliere questo undici per me, tutti stanno facendo bene e con i cinque cambi possiamo sfruttare le qualità di tutti. Iniziamo così e certamente non molleremo mai“.