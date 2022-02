Gol subito dopo il corner, chi ha sbagliato? La spiegazione di Spalletti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la pesante sconfitta con il Barcellona. L’allenatore si sofferma, spiega, l’episodio di fraintendimento accaduto fra Insigne e Zielinski sul primo gol subito finalizzato da Jordi Alba. Queste le sue parole:

Jordi Alba, Napoli-Barcellona

“Episodio del corner sul primo gol? Insigne gioca palla per riaverla. Non si sono capiti. La palla è stata giocata nella direzione opposta. Potevamo fare fallo e rimettere tutto a posto, ma non siamo stati bravi in questo”.