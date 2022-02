Sarri scioglie i dubbi su Immobile: c’è la decisione contro il Porto

Ciro Immobile è rimasto fermo ai box nelle ultime due sfide disputate dalla Lazio di Maurizio Sarri contro Porto e Udinese. L’attaccante napoletano sembrava essere in dubbio anche per le gare seguenti dei biancocelesti, quella di stasera contro il Porto e l’impegno di domenica contro il Napoli.

ROME, ITALY – FEBRUARY 12: Ciro Immobile of SS Lazio celebrates a opening goal a penalty during the Serie A match between SS Lazio and Bologna FC at Stadio Olimpico on February 12, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Sono però stati sciolti i dubbi sulla sua presenza contro gli azzurri dato che tra pochi minuti il bomber di Torre Annunziata scenderà in campo dal primo minuto per la gara di ritorno contro il Porto. Indizio dunque anche per la prossima giornata in cui senza troppi dubbi è facile aspettarsi Immobile titolare anche contro il Napoli.