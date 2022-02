Pioli senza dubbi: “Vi dico cosa ho in più a Inzaghi e Spalletti!”

Oggi si è svolta la conferenza stampa a Milanello per l’anticipo di Serie A di domani alle 18:45 che impegnerà il Milan a San Siro contro l’Udinese. Mister Stefano Pioli ha risposto anche ad una serie di domande relative alla corsa per lo scudetto.

Milan Pioli

A seguire alcune delle dichiarazioni dell’allenatore:

“Non guardiamo agli altri, possiamo e dobbiamo determinare le nostre partite e mi aspetto sempre dei passi in avanti e una crescita della squadra. È un momento particolare e importante del campionato: la verità è che la partite sono sempre difficili ed equilibrate, per vincere ci vuole qualità“.

“Da questo al prossimo weekend inizia una settimana importante con gare delicate e punti in palio pesanti. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo scudetto vorrà dire che avremo fatto qualcosa di straordinario. La quota scudetto probabilmente sarà più bassa dell’anno scorso, ma ci vorranno comunque tanti punti“.

“Cosa ho in più rispetto a Inzaghi e Spalletti? Il Milan. Ho grande fiducia nella mia squadra, con i miei giocatori tutto è possibile“.