Preoccupazione Osimhen: succede a fine gara (FOTO)

Non basta la disfatta con il Barcellona dopo il 4-2 che porta un’aria di delusione in casa Napoli, si sparge anche del panico a causa di alcune condizioni fisiche di un azzurro che ha lasciato il campo non al meglio della condizione.

Victor Osimhen a fine gara col Barcellona

Il calciatore in questione è il bomber napoletano Victor Osimhen, il quale allarma i tifosi dopo averlo avvistato con del ghiaccio al termine della gara. Si aspettano comunque notizie più certe da parte del club partenopeo, per capire se si tratta solo di un falso allarme o se ci sarà da preoccuparsi per le condizioni del nigeriano. Ricordando, tra l’altro, che l’attaccante azzurro ha dimostrato ampiamente la sua importanza all’interno della squadra.