Barcellona show al Maradona, i tifosi spagnoli ironizzano allo stadio: l’accaduto

Il Barcellona travolge il Napoli mettendo a segno ben 4 gol in soli 63 minuti assicurandosi il passaggio del turno in Europa League, dopo che la partita di andata aveva fatto sperare in una buona prestazione degli azzurri.

Il risultato non può che dare tanta gioia ai tifosi blaugrana che spadroneggiano felici al Maradona sulle note dei gol che regala la squadra spagnola. Tanto che i supporters catalani si divertono a fare OLÈ al torello dei calciatori, che possono anzitempo quasi dire di aver passato il turno.