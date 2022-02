“No alla guerra”: bellissimo striscione al Maradona, ma l’accesso è negato per un motivo assurdo!

Questa mattina non c’è stato un buon buongiorno, soprattutto per gli ucraini, che si sono svegliati con la sconvolgente notizia di essersi ritrovati in una nuova guerra, stavolta avviata dalla Russia di Putin.

Nonostante ciò, la spiacevole e travolgente notizia, il mondo del calcio continua a scendere in campo in attesa anche della notizia sul cambio della città che ospiterà la finale di Champions League il 28 maggio.

Ma questa sera andrà in scena il big match fra Napoli e Barcellona al Maradona e arriva la reazione anche da parte dei tifosi del Napoli. Infatti, i supporters azzurri si sono schierati dalla parte della pace esponendo uno striscione di impatto all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, sul cui c’è scritto: “No alla guerra”.

La questione, però, è che non è consentito l’entrata dello striscione perché ritenuto a sfondo politico.

Bisognava farlo entrare. Come si fa a definire questo striscione “politico”? pic.twitter.com/uL8L2g5eCr — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 24, 2022