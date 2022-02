Napoli-Barcellona, Spalletti ha fatto una richiesta alla squadra

L’ansia in città cresce, la tensione per un match così importante è palpabile e tutti contano le ore che passano: Napoli-Barcellona si avvicina. La piazza napoletana non vede l’ora di poter sostenere la propria squadra e lo farà in grande stile: tutto esaurito al Maradona, saranno presenti 41 mila tifosi.

Barcellona Napoli

La squadra sa di aver di fronte un avversario più forte e in un buon momento di forma, ma non scenderà in campo con paura e proverà a passare il turno. Infatti, Spalletti ha fatto una richiesta specifica ai suoi giocatori.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha chiesto una prova di maturità per compiere il definitivo salto di qualità e archiviare subito la brutta prestazione di Cagliari.