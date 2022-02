Ospiti d’eccezione per Napoli-Barcellona: saranno presenti stasera al Maradona

Napoli-Barcellona sarà una grande partita che nessuno vorrà perdersi. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà gremito di tifosi azzurri pronti a sostenere la squadra in questa impresa. Le due squadre si daranno battaglia in campo, mentre sugli spalti saranno presenti alcuni ospiti d’eccezione.

Roberto Mancini

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino Napoli, in Tribuna d’onore saranno presenti Roberto Fico, presidente della Camera, il prefetto Claudio Palomba e il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini.

A poche settimane dai playoff per il Mondiale in Qatar, Mancini sarà presente al Maradona per seguire da vicino i suoi Meret, Di Lorenzo e Insigne. E chissà, magari potrà fare un pensierino anche per Matteo Politano.