Errore sul calcio d’angolo: Insigne se la prende con un compagno

Il Napoli va già sotto dopo neppure 8 minuti con un contropiedi fulmineo di Adama Traoré che scarica su Jordi Alba insaccando la difesa partenopea.

Corner calciato da Lorenzo Insigne, Napoli-Barcellona

Un contropiede nato da un fraintendimento fra Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski su corner degli azzurri che però regala spazio ai calciatori blaugrana. L’equivoco, però, non è stato ben preso dal capitano del Napoli che ha incolpato il polacco di non aver capito il movimento e di non essere entrato sul corner causando la rete del Barça.