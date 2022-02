Napoli-Barcellona, i convocati azzurri: c’è la decisione su Insigne e Politano

Appuntamento decisivo questa sera allo Stadio Maradona per gli azzurri, che affronteranno il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

FOTO: Getty Images, Barcellona-Napoli

Le squadre scenderanno in campo alle ore 21:00 per il fischio iniziale e, dato l’1-1 dell’andata e l’assenza della regola dei gol in trasferta, il passaggio del turno è tutto da definire.

A dirigere il match sarà l’arbitro russo Karasev.

A disposizione di Spalletti

Gli azzurri convocati dal tecnico Luciano Spalletti per lo scontro di questa sera sono i seguenti.

Portieri: Meret, Ospina, Idasiak; Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli; Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Attacanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.

Tornano quindi a disposizione della squadra, Insigne e Politano, assenti nella sfida precedente contro il Cagliari.