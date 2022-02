Inzaghi a sorpresa in conferenza: “Scudetto? Non ci sono solo Inter, Napoli e Milan!”

L’Inter scenderà in campo nuovamente venerdì sera per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo, i nerazzurri affronteranno il Genoa in trasferta al Ferraris.

Simone Inzaghi Inter

Oggi si è tenuta la conferenza stampa in vista di questa partita e il tecnico Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra l’analisi del match passato e di quello a venire, gli è stata posta una domanda in merito alle rivali per la lotta allo scudetto.

Di seguito le sue parole:

“Siamo in un momento importante, non ancora decisivo, questo mese sarà impegnativo e dovremo affrontarlo nel migliore dei modi. Per le rivali credo che tutto sia aperto anche a Juventus, Atalanta, a quelle squadre che con un filotto di partite si avvicinerebbero. Dobbiamo fare il meglio dal punto di vista fisico e mentale. Nelle ultime settimane abbiamo avuto qualche mancanza per infortunio e squalifica quindi il mio auspicio è quello di avere tutti a disposizione per poter scegliere in tutte queste partite ravvicinate”.