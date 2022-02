Napoli, senti Fazio: “Così si elimina il Barcellona! La spinta dei tifosi sarà fondamentale”

Stasera si disputerà la gara di Europa League tra Napoli e Barcellona e ogni volta che il club spagnolo torna in Italia non si può non ricordare quello storico 3-0 della Roma di quattro anni fa. Con il gol decisivo dell’ex azzurro Kostas Manolas, i giallorossi riuscirono in una clamorosa rimonta (al Camp Nou finì 4-1 per i blaugrana) ed eliminarono i catalani dalla Champions League. Uno dei titolari di quel match, il difensore Federico Fazio, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato di quella storica partita e del match che andrà in scena stasera al Maradona.

Roma Barcellona

Come riuscì la Roma a compiere quell’impresa rimasta nella storia? Fazio risponde così: “La verità è che noi ci credevamo fin dal momento in cui è finita la partita di Barcellona. Eravamo sicuri di poterla ribaltare nella gara di ritorno”.

Sul match di stasera, il difensore argentino dà un consiglio agli azzurri: “Bisogna cercare di fare gol subito e poi affidarsi alla spinta dei tifosi che possono essere un fattore importante. Il Napoli dovrà avere lo stesso approccio del primo tempo dell’andata a Barcellona: dal primo minuto sono andati a cercare di segnare con personalità”.

I tifosi giocheranno un ruolo fondamentale: “In partite del genere il pubblico è fondamentale. La spinta dell’Olimpico ci ha aiutato e al “Maradona” penso che l’atmosfera non sarà diversa”.

In campo ci sarà Juan Jesus, anche lui presente in quella notte magica: “Gli scriverò in giornata. Stasera faccio il tifo per lui così li batterà per la seconda volta. Ma farò il tifo per il Napoli e Spalletti che stimo tanto”.

Sulla partita di andata al Camp Nou di una settimana fa: “Ho visto la partita e il Napoli ha fatto un gran primo tempo. Probabilmente avrebbe meritato di più, magari di segnare un altro gol”.