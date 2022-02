Ter Stegen: “Barça favorito? Stiamo bene, sono pronto in caso di rigori”

Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia dei match europei ha parlato Marc-Andrè Ter Stegen, portiere del Barcellona che domani sfiderà il Napoli al Maradona per accedere agli ottavi di Europa League.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Stiamo meglio, lo si vede anche nei giovani. Stiamo sbagliando meno, noi cerchiamo di fare passi in avanti e nell’ultimo periodo si sono visti”.

“Xavi è un allenatore che ha una idea molto chiara e sta cercando di imprimerla alla squadra. Ci divertiamo, ciò sicuramente porterà ai risultati. Siamo convinti che quello che faremo ci sarà fiducia. All’andata è andata com’è andata perché abbiamo giocato contro una delle migliori squadre, con un super portiere, e nessuna partita è facile, né in Europa League né in Liga”.

“Ho sempre cercato di dare il meglio. Come in ogni professione, se t’infortuni non puoi lavorare e questo influenza il rendimento. Ora sto bene, i risultati arriveranno. Nelle ultime settimane avete scritto tante cose per buttare un po’ di benzina sul fuoco, ma io so cosa faccio in allenamento, sono consapevole del mio rendimento e si può sempre migliorare”.

“Dembelè? Queste sono decisioni di altri. Noi vorremmo che lui restasse, ma è una decisione sua e del club. So che può fare la differenza in qualsiasi squadra andrà”.

“Troppe critiche? Sto bene. Vedo ciò che faccio, capisco che questo è il calcio, ma io devo analizzare le partite per ciò che è andato bene e ciò che è andato male. Voi fate il vostro lavoro e non mi disturba, ma è così”.

“Barcellona favorito? Ci sono due squadre di enorme livello. Noi siamo tranquilli, più tranquilli dopo Valencia, ma ciò non significa che anche la partita di domani andrà bene. Dobbiamo continuare così”.

“Specialista in caso di rigori? Sì, abbiamo anche qualche calciatore che li sa calciare (ride, ndr). Io sono pronto a pararli. Stasera mi allenerò anche su questo, ma speriamo di vincerla nei 90′”.