Perché Ghoulam non gioca? Spalletti spiazza tutti: “È colpa mia!”

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista del match di ritorno di Europa League tra Napoli e Barcellona. Tanti i temi affrontati dal tecnico di Certaldo, che ha fatto chiarezza anche sulla situazione di Faouzi Ghoulam, sempre poco impiegato.

Ghoulam Napoli

Spalletti: “Sono stato io a limitare Ghoulam, ecco come”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto chiaramente ad una domanda riguardante Ghoulam e le sue condizioni psico-fisiche:

“Ha il merito di aver rivitalizzato giocatori come Rrahmani, Juan Jesus e Lobotka, perché non è riuscito a farlo con Ghoulam?

I meriti sono tutti dei calciatori, lui purtroppo non ha demeriti: l’ho limitato io facendo scelte differenti. Lui fa vedere di essere un professionista che andrebbe a guadagnarsi posizioni con il comportamento che ha. Son convinto che nel pezzo di partite importanti da qui alla fine riuscirà a ritagliarsi lo spazio che a causa mia non ha avuto, anche per il futuro”.