Spalletti sui recuperi: “Domani uno di loro giocherà titolare, può fare la differenza”

Luciano Spalletti ha affrontato tanti argomenti durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona, match che andrà in scena domani sera allo Stadio Maradona. Tra questi figura anche quello dei recuperi in vista della sfida ai blaugrana.

Politano Insigne

Spalletti sui recuperi: “Tornano Insigne e Politano”

Luciano Spalletti ha commentato il ritorno in gruppo del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, e di Matteo Politano ad un giorno dalla supersfida al Barcellona:

“È una nota buona il recupero di Insigne?

Sì, è una nota buona anche che sia recuperato Politano, che non si sia gonfiato il ginocchio di Osimhen e anche che Fabian stia bene dopo l’indurimento. Da Cagliari ne usciamo rafforzati, anche perché il colpo di Di Lorenzo si è scongiurato. Purtroppo, perdiamo Malcuit per minimo due settimane, ma siamo a posto: c’è la possibilità di mettere in campo una squadra forte con sostituzioni che daranno un aiuto. Lorenzo partirà dall’inizio, perché ha quel livello di qualità calcistica per direzionare il risultato di una gara così importante”.