Osimhen imprescindibile: quanti punti ha portato al Napoli

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è certamente una delle colonne portanti su cui poggia l’intero sistema di Luciano Spalletti.

Anche nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, infatti, Osimhen è stato decisivo, subentrando a gara in corso e siglando la rete del definitivo 1-1.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli Cagliari

Non è la prima volta, in questa Serie A, che il nigeriano si rivela imprescindibile per questo Napoli, come dimostra un eloquente dato.

La Repubblica Napoli riferisce che Osimhen ha già portato 16 punti agli azzurri in questo campionato. Cinque dei suoi sette gol hanno sbloccato la partita (contro Udinese, Sampdoria, Cagliari, Torino e Venezia), risultando come gol vittoria.

A questi, si aggiunge la seconda rete contro la Sampdoria e l’ultima in assoluto, quella di lunedì sera, grazie alla quale ha regalato al Napoli il sedicesimo punto, ossia il 29,6% dei punti totali raccolti dagli azzurri fino ad ora.