“Osimhen e Maradona hanno una cosa in comune”, Spalletti sicuro in conferenza!

Victor Osimhen è inevitabilmente uno dei calciatori più decisivi del momento in casa Napoli: il concetto prende sempre più piede, soprattutto dopo il suo atteggiamento in campo nella partita di Cagliari. Di questo ne ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Osimhen e Maradona hanno lo stesso carattere, lo afferma Spalletti

Il tecnico azzurro, poi, ha azzardato anche un paragone tra l’attuale numero 9 del Napoli, Victor Osimhen, e il grande Diego Armando Maradona:

“Dopo il gol del pareggio di Cagliari, Osimhen ha dato una scossa ai compagni. Il Napoli deve mettere sempre questo furore positivo in campo?

Sì, lì ha fatto capire di essere in sintonia con la risposta su Maradona. Questo modo di incazzatura animale ce l’aveva Maradona, ce l’ha Osimhen e c’è bisogno che la acquisisca qualcun’altro. È una caratteristica di Victor, una qualità super che non hanno tutti, come quegli strappi di cui si parla”.