Napoli-Barcellona, c’è un unico dubbio per Spalletti

Per la sfida al Barcellona di domani sera, in programma alle 21 al Maradona, Luciano Spalletti sembra avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda la formazione.

Con i rientri quasi certi di Insigne e Politano e quelli sicuri di Fabian Ruiz e Di Lorenzo, al tecnico toscano non rimane che un ultimo nodo da sciogliere, ossia quello relativo al portiere.

FOTO: Getty – Napoli Ospina Meret

Secondo Tuttosport, infatti, l’unico dubbio per Spalletti è quello relativo all’impiego di Ospina o Meret.

Il colombiano si è reso autore di una clamorosa papera contro il Cagliari, riscattandosi solo parzialmente in seguito. Meret, invece, ha già giocato la gara d’andata contro i catalani.

La scelta definitiva, in ogni caso, verrà presa durante la rifinitura di questa mattina.