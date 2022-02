Di Palma, Miss Italia 2021: “Sono una grande tifosa del Napoli, delusa da Insigne. Spero di fare doppietta”

Ieri sera, negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia 2021. Intervistata da Walter De Maggio, la donna più bella della nostra Nazione non si è tirata indietro e ha risposto a molte domande a sfondo calcistico. Di seguito quanto evidenziato:

Napoli? Io sono una grande tifosa del Napoli e, dopo la vittoria di Miss Italia, spero tanto di segnare una doppietta, sperando che gli azzurri raggiungano lo Scudetto. Devo dire che a Napoli tira un vento positivo.

Calcio? Io ho praticato molti sport, ma è senza dubbio il calcio quello che mi trasmette più allegria. Mi rivedo molto in Osimhen, un vero guerriero. Lui dopo il brutto infortunio è riuscito a rialzarsi e a reagire.

FOTO: Getty – Osimhen infortunio

Ospina o Meret? Senza dubbio Meret, io sto sempre dalla parte dei giovani perché a loro va data l’opportunità di dare quello che hanno dentro al loro pubblico.

Scudetto? Bisogna sempre credere nei propri obiettivi, anche se sembrano impossibili o irrealizzabili. All’inizio non pensavo di vincere Miss Italia, eppure credevo di avere tutto per arrivare fino in fondo.

Addio di Insigne? Da napoletana sono rimasta un po’ delusa, ma chiaramente la vita ci pone davanti a dei quesiti e noi, da esterni, non possiamo giudicare. Sicuramente è stato un grande capitano e il suo addio sarà una grave perdita per tutti.