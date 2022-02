Quando rientra Lozano: la notizia arriva direttamente da Spalletti!

Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro il Barcellona di Xavi con qualche recupero, da una parte, e qualche assenza dall’altra. Una di queste sarà quella di Hirving Lozano, ancora ai box per il colpo alla spalla subito in Nazionale. Ne ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti, allenatore azzurro.

FOTO: Getty – Lozano

Spalletti su Lozano: “Ecco le ultime sul suo rientro”

Il tecnico di Certaldo ha fatto chiarezza anche sulle condizioni dell’esterno messicano, che fatica a recuperare dall’infortunio alla spalla:

“Le condizioni di Lozano, quando torna?

Per Lozano, dobbiamo vedere giorno dopo giorno, stiamo lavorando e si sta preparando per avere al meglio la spalla: prima di mandarlo in campo c’è bisogno di fare altri accertamenti“.