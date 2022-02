UFFICIALE – Stangata per Mourinho dopo la sfida contro il Verona

Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo per quanto riguarda le squalifiche in casa Roma. Dopo quanto avvenuto nella sfida contro l’Hellas Verona era attesa una stangata per il club giallorosso e così è stato.

Di seguito la nota:

SALERNO, ITALY – AUGUST 29: Josè Mourinho AS Roma coach celebrates the victory after the Serie A match between US Salernitana and AS Roma at Stadio Arechi on August 29, 2021 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il giudice sportivo della Serie A ha comminato due giornate di squalifica a Jose Mourinho “per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo”.

Stangata anche il preparatore dei portieri, Nuno Santos, fermato per due turni, e squalificato anche il general manager della Roma Tiago Pinto fino all’8 marzo “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale”.