Serie A 2022/2023, ecco le date: stop di quasi due mesi per il Mondiale

Il campionato di Serie A 2021/2022 ha ancora da decretare tutti i verdetti: la lotta al vertice tra Milan, Inter e Napoli, la lotta per i posti in Europa e la battaglia in fondo alla classifica per restare in A ci accompagneranno fino al termine della stagione. Eppure, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha già rivelato le nuove date per la prossima stagione.

Serie A 2022/2023

Il Consiglio di Lega di ieri mattina ha decretato le date del prossimo torneo, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare la FIGC. La Serie A 2022/2023 sarà del tutto unica: il Mondiale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, stravolgerà tutti i calendari.

Il campionato partirà molto presto, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà domenica 4 giugno 2023. L’ultimo turno prima della sosta del Mondiale si disputerà il 13 novembre: la data della ripresa post-Mondiale è ancora da decretare, ma con molta probabilità si ritornerà in campo il 5 gennaio. In questo caso, ci sarebbero 53 giorni di stop, ovvero quasi due mesi.

Da agosto a novembre, invece, si giocherà praticamente sempre: ancora non sono stati definiti i turni infrasettimanali, ma è presumibile che la Serie A scenderà in campo ogni qualvolta non ci saranno gli impegni europei.