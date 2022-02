“Sarebbe successo con Osimhen”: il giornalista esalta li nigeriano

Mario Sconcerti, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di TMW radio rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti la prestazione del Napoli contro il Cagliari ma soprattutto Victor Osimhen.

Sconcerti: “Con Osimhen in campo sarebbe stato un campionato diverso”

Cagliari-Napoli? “Si è vista una formazione strana, che del Napoli non aveva niente. Ieri è stato confermato che, se l’avessero avuto sempre, con Osimhen sarebbe stato un altro campionato“.

Victor Osimhen, Cagliari Napoli

Quota Scudetto più bassa? “Può darsi, oggi l’Inter ha otto punti in meno di un anno fa, lo stesso la Juventus. Così tutte le grandi. Le squadre di testa hanno perso una trentina di punti, anche a causa della povertà economica che si vede soprattutto sulle panchine.

Pochi hanno sostituzioni all’altezza, non l’Inter. Come manca un centrocampista si arriva a Vecino, Vidal… Sono fragilità che paghi soprattutto in Champions o nelle grandi partite”.