Spalletti può tornare a sorridere: pronti due rientri importanti con il Barcellona

Il giorno dopo il pareggio di Cagliari, il Napoli deve subito rimettersi in carreggiata e prepararsi a un’altra battaglia. Giovedì è in programma il ritorno con il Barcellona al Maradona e Spalletti dovrà rivedere le cose che non hanno funzionato ieri sera. La squadra scesa in campo a Cagliari non può fronteggiare questo Barcellona. Però, almeno, sembrano arrivare buone notizie dal lato infermeria.

Insigne e Politano

Nel match di ieri sera, la squadra partenopea è scesa in campo senza gli infortunati Lobotka, Anguissa, Politano, Lozano e Insigne, senza considerare la partenza dalla panchina di Fabian Ruiz e Osimhen che non erano al 100%. Una situazione che torna a essere drammatica dal punto di vista degli infortuni.

Ma con il Barcellona dovrebbero esserci due rientri molto importanti: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne e Matteo Politano sono pronti a tornare. Filtra ottimismo a Castel Volturno, le sensazioni sono positive: una notizia molto confortante per mister Spalletti.

Ricordiamo che Politano si è fermato nel match contro l’Inter a causa di un’elongazione del muscolo del soleo della gamba destra, mentre Insigne non è partito per Cagliari a causa di un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di domenica.