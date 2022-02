Aubameyang: “Se lo faremo anche a Napoli, avremo molte possibilità di passare il turno”

Archiviato il pareggio di Cagliari, il Napoli deve subito rimettersi a lavoro per preparare la sfida di giovedì contro il Barcellona. Il delicato match contro i catalani vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League e gli azzurri hanno il desiderio di andare avanti nella competizione. Dall’altra parte, però, ci sarà un Barcellona molto motivato: i blaugrana hanno vinto 4-1 in casa del Valencia nell’ultimo match di Liga. Protagonista della partita è stato il neoacquisto Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una tripletta.

Pierre-Emerick Aubameyang

L’attaccante ex Borussia Dortmund e Arsenal è stato uno dei tre super acquisti della sessione di gennaio: insieme a Ferran Torres e Adama Traoré, il Barcellona ha completamente stravolto il proprio reparto offensivo. Oggi, ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, Aubameyang ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche del match contro il Napoli.

“Vogliamo provare a vincere l’Europa League. Giovedì ci aspetta una grande partita e abbiamo molte possibilità di passare il turno se giochiamo come abbiamo fatto al Mestalla. Ho già giocato un paio di volte a Napoli, ma non ho mai segnato in quello stadio: sarà l’occasione giusta per segnare il primo.

All’andata abbiamo giocato una buona gara, ma ci sono mancati un paio di gol. Sicuramente avremo occasioni per segnare anche in casa del Napoli, dobbiamo essere solo un po’ più ‘killer’ in zona gol”