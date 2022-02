Caso plusvalenze, Napoli e Juve a rischio deferimento: la situazione

Non solo il calcio giocato e il pareggio di Cagliari, il Napoli deve fare i conti anche con un’altra situazione non proprio piacevole. Nel corso della giornata di ieri, la Procura Federale ha comunicato a 11 club italiani la chiusura delle indagini per ciò che riguarda il caso plusvalenze fittizie, ovvero le valutazioni gonfiate dei giocatori per coprire i buchi nel bilancio. Tra questi club, ci sono anche Napoli e Juventus.

Victor Osimhen

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Oltre a Napoli e Juventus, l’avviso da parte della FIGC è arrivato anche a Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e anche a Novara e Chievo, due club non più affiliati.

Queste undici società italiane sono a rischio deferimento e avranno 15 giorni di tempo per preparare le memorie difensive e decidere se farsi ascoltare. A quale punto verrà presa la decisione che consiste o in un rinvio a giudizio sportivo dinanzi al Tribunale federale o archiviazione.

Sono ben 62 le operazioni finite nel mirino di Covisoc e Consob e di queste operazioni, 42 sono della Juventus. Per quanto riguarda il Napoli, invece, sotto l’occhio del ciclone è finita l’operazione Osimhen. Infatti, nella maxi operazione che ha portato il nigeriano dal Lille a Napoli, ci sono finiti ben quattro azzurri: si tratta del terzo portiere Orestis Karnezis e tre giocatori della Primavera (Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri).

La valutazione complessiva dei quattro giocatori è stata di poco superiore ai 20 milioni di euro: un costo ritenuto eccessivo per giocatori che vantavano poche presenze tra i professionisti, se non qualcuna in Serie C.

Le undici squadre italiane rischiano principalmente un’ammenda con diffida, ovvero una sanzione contenuta. Ma l’avviso di delle indagini riguarda anche la presunta violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva: in quel caso, si può arrivare anche alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.