Spalletti infuriato nel corso dell’intervallo: il retroscena

Il match disputato ieri dal Napoli a Cagliari non è piaciuto a nessuno. Anche il tecnico Luciano Spalletti, al termine della partita, ha dichiarato di non meritare il pareggio, vista la prestazione del Cagliari. Mister Spalletti, che si è dimostrato molto calmo dinanzi le telecamere dopo il fischio finale, ha vissuto molto la partita.

Spalletti ed Elmas

L’allenatore ex Inter non ha gradito diverse cose che sono accadute nel corso dell’intera partita, ma soprattutto per quel che riguarda la prima frazione di gara. Infatti, l’edizione odierna di Repubblica ha rivelato un retroscena abbastanza particolare.

Nel corso dell’intervallo, Spalletti si è infuriato sia con i suoi giocatori, accusandoli di scarso rendimento, sia con l’arbitro Sozza. Secondo lui, il direttore di gara ha consentito ai giocatori del Cagliari di abusare delle maniere forti. Nel primo tempo, Spalletti si era particolarmente lamentato per un bruttissimo intervento di Joao Pedro su Rrahmani.