“Omaggio alla lingua napoletana”: lo farà il Napoli stasera

Oggi il Napoli si prepara a scendere in campo per giocare uno scontro importante, che potrebbe valere la vetta della classifica. Dati il pareggio del Milan contro la Salernitana e la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, infatti, le due rivali principali nella lotta scudetto sono a quota 56 e 54 punti (i nerazzurri con una partita da recuperare).

In caso di vittoria contro il Cagliari, quindi, il Napoli si troverebbe a pari punti con i rossoneri, raggiungendo il primo posto per differenza reti.

In occasione di questa partita, il club azzurro ha colto anche l’occasione di celebrare la Giornata internazionale della lingua madre indetta dall’UNESCO, dando valore all’identità culturale partenopea. In particolare, tutte le grafiche dedicate al match tra Cagliari e Napoli atteso per oggi alle 19:00 saranno in napoletano.

In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la meravigliosa lingua napoletana!



Tutte le grafiche dedicate al match Cagliari – Napoli di oggi saranno in napoletano 😍



💙 #JammeGuagliù⁰⁰#MotherLanguageDay pic.twitter.com/dtITZ4kXLK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 21, 2022