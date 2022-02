Gli chiedono del Napoli: Sarri sbotta in diretta!

Pareggia la Lazio contro l’Udinese di Cioffi, con la rete di Felipe Anderson in risposta al rapido vantaggio trovato in avvio di partita da Deulofeu.

Nel post partita è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN, per analizzare la partita.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Visto le condizioni che c’erano nel prepartita, abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo assenze importanti, si è fatto male Pedro, abbiamo giocato 72 ore fa, quindi non era una situazione semplice. Siamo andati sotto dopo 3 minuti e abbiamo reagito. Secondo me, fino al 75′ meritavamo anche di vincere, poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo un po’ pagato”.

“Se avessimo più tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari. Il gol che abbiamo preso stasera è una delle cose da migliorare. Però la squadra ora esce molto meglio da dietro, accelera quando deve accelerare, palleggia quando c’è da palleggiare. Io ai ragazzi non posso dire niente stasera. Ho visto una squadra che ha fatto quello che doveva fare“.

Sarri, Lazio

“Possiamo lottare per la Champions? Penso di sì. Se non avessimo avuto gli impegni europei forse ci staremo già lottando. Nelle scorse partite avevamo mostrato un’incapacità a giocare il terzo giorno dopo l’Europa e la partita di oggi è un segnale di miglioramento. La squadra ha fatto la partita, al di là del calo finale che era preventivato date le assenze. Spero di recuperare qualche giocatore durante la settimana e che Immobile torni per il Napoli“.

“Cabral? Non ha la stessa condizione fisica del resto della squadra, però stasera ha fatto bene. Ha avuto un buon approccio alla partita”.

“Napoli come modello? No, la Lazio è una squadra diversa e noi stiamo cercando di trovare il miglior modo per far esprimere questa squadra, sviluppando idee proprie. Ho detto che non mi divertivo così da quando allenavo il Napoli: era una valutazione sul livello di divertimento”.