Osservatori in tribuna, hanno assistito alla partita della Primavera: i club presenti

Nonostante la pesante sconfitta, la Primavera del Napoli continua ad attirare estimatori. Non è la prima volta in questa stagione, infatti, che osservatori e talent scout di vari club siano venuti allo stadio di Cercola per vedere da vicino i calciatori azzurri più promettenti.

Così è stato anche per Napoli-Juventus, gara finita 0-5 ma che ha comunque offerto spunti interessanti. Infatti, come appreso dalla redazione di SpazioNapoli, in tribuna erano presenti osservatori di ben due club molto importanti.

Morgan De Sanctis, vice-direttore sportivo Roma

Parliamo del Monza, club di Serie B di proprietà di Silvio Berlusconi molto attento alla crescita dei giovani, oltre che della Roma che ha mandato ad assistere al match un ex azzurro: Morgan De Sanctis, attuale vice-direttore sportivo della società giallorossa.

Non è la prima volta che esponenti delle due società si sono visti allo stadio per assistere a gare della Primavera del Napoli. Anche se, proprio ieri, saranno rimasti impressionati dalle prestazioni di Mulazzi e Chibozo, talenti in forza alla Juventus.

Pasquale Giacometti