Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella giornata di ieri ha avuto modo di fare il punto della situazione relativa ai vari infortuni che condizioneranno le scelte in vista del match contro il Cagliari, in programma per domani allo stadio Unipol Domus.

Se da una parte ci possono essere delle inevitabile assenze, dall’altra gli azzurri potrebbero contare sul ritorno di Matteo Politano, fermo ai box per un problema muscolare dal big match contro l’Inter.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Matteo Politano of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’edizione de La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa sapere che l’esterno, che ieri si è allenato da solo a Castel Volturno, dovrebbe comunque farcela per ottenere una convocazione. In tal caso, Politano partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso sull’out di destra, dove non è esclusa la riconferma di Elmas.

Francesco Fildi