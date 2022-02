Napoli, i convocati per Cagliari: la decisione su Politano

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli in vista del match di domani sera contro il Cagliari. Gli azzurri, com’è stato reso noto qualche ora fa, dovranno fare a meno anche di Lorenzo Insigne per un affaticamento alla coscia destra.

Napoli Politano (Getty Images)

Napoli, i convocati per Cagliari: out anche Politano

Non era una sorpresa l’assenza di Lobotka, Anguissa e Insigne, mentre era in dubbio la presenza di Matteo Politano e di Axel Tuanzebe. Entrambi i calciatori, però, non figurano nella lista dei convocati. Per Cagliari partiranno solo 18 calciatori.