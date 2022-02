Spalletti recupera un giocatore: da oggi si allenerà in gruppo

Per il match contro il Cagliari di lunedì, Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa, Lobotka e Lozano e con Politano che è ancora in dubbio. Le assenze per infortunio tornano a tormentare gli azzurri, ma il tecnico di Certaldo non vuole trovare scuse e sa di dover vincere nella sfida di Cagliari. In più, non ci sono solo infortuni, ma ci sono anche buone notizie: pronto il ritorno di un difensore.

Axel Tuanzebe

Il difensore Axel Tuanzebe è fermo dallo scorso 3 febbraio a causa di una lombalgia: il difensore inglese ha saltato i match con Venezia e Inter (con il Barcellona non avrebbe giocato lo stesso non essendo in lista UEFA).

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ex Manchester United è pronto a tornare in gruppo da oggi e quindi ci sarà contro il Cagliari.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, Tuanzebe ha sofferto di un indolenzimento alla schiena dovuto alla stagione invernale che rende duri i campi di gioco.