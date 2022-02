Report allenamento Napoli: c’è la notizia su Osimhen e Fabiàn Ruiz!

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento. Si prepara il match di lunedì della Sardegna Arena contro il Cagliari. Politano e Lozano ha svolto del lavoro personalizzato in campo mentre solo palestra per Lobotka, Osimhen e Fabian. Poi l’infortunio di Anguissa. Di seguito il comunicato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello, partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati”.

Napoli, Fabian Ruiz e Osimhen (IMAGO)

“Tuanzebe ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen e Fabian hanno svolto personalizzato di recupero in palestra”.

“Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.