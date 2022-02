Aperta indagine su Ferran Torres per Barcellona-Napoli: il motivo

Secondo quanto rivelato da Mundo Depurtivo, la Nike ha aperto un’indagine dopo il caso Ferran Torres in Barcellona-Napoli. In molti, infatti, si sono accorti che il calciatore spagnolo è entrato in campo nel secondo tempo con una maglietta senza il logo dell’azienda americana, così come lo stemma del club catalano.

Barcelona, Ferran Torres (Getty Images)

L’ex Manchester City, arrivato in questa sessione di mercato per 55 milioni di euro, è anche andato in gol dal dischetto al 59′ indossando la maglia in questione.