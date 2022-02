Spalletti da brividi: “Voglio vincerle tutte, poi posso anche morire”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, durante l’intervista in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della possibilità degli azzurri di vincere lo scudetto. Di seguito le sue parole:

“Vogliamo sempre giocare per il massimo però partita dopo partita. Non si possono fare calcoli a lunga distanza. Il nostro futuro lo decidiamo con il lavoro giorno per giorno. Entriamo nella fase calda del campionato”.

Napoli, Luciano Spalletti (Getty Images)

“Vorrei tredici partite vinte di fila, poi posso anche morire dopo, sportivamente parlando. Napoli la sto vedendo e mi piace molto viverla”.