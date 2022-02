Spalletti a sorpresa: l’ha detto sul Cagliari

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, in preparazione alla sfida contro il Cagliari. Ha speso belle parole per gli avversari e per il loro allenatore, Walter Mazzarri, storico ex allenatore del Napoli, screditando chi pensa sia una partita facile rispetto a quelle con Inter e Barcellona. Di seguito le sue parole:

“Non cambio pensiero su quello che ho detto le altre volte. Per me Cagliari e Venezia non cambiano da Inter o Barcellona. Noi dobbiamo riuscire a fare il Napoli. Ci basta proporre il nostro livello di calcio”.

Cagliari, Walter Mazzarri (Getty Images)

“Come ho detto prima, solo chi sa poco di calcio pensa che queste patite non siano insidiose. Il loro allenatore lo conosciamo bene qui, è un grande professionista. La squadra è in sintonia con il suo gioco e ha fatto un buon mercato di riparazione”.