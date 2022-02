Dalbert: “Possiamo giocarcela con il Napoli. Spalletti mi ha aiutato tanto”

Mancano due giorni alla sfida tra Cagliari e Napoli. Nel posticipo del lunedì di Serie A, si affronteranno due squadre in una grande condizione di forma: il Cagliari ha perso una sola partita nel 2022, trovando tre vittorie e due pareggi, mentre il Napoli ha vinto quattro partite e ha pareggiato contro Juventus e Inter.

Dalbert, esterno brasiliano del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha parlato anche del match contro gli azzurri.

“Il Napoli è una bella squadra, l’ho vista da spettatore all’andata perché ero infortunato. Ci sono tanti giocatori forti ma dobbiamo pensare a essere altrettanto forti noi per provare a fare la differenza con i nostri giocatori. Testa alla nostra qualità, anche perché pur avendo obiettivi diversi possiamo giocarcela.

Sono sempre andato d’accordo con Spalletti e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter. Simile a Mazzarri? Hanno in comune di essere due ottimi allenatori, ma sono profondamente diversi. Mazzarri ci parla sempre, ha un approccio quasi come se fosse un padre. Vuole sapere come stai e come te la passi anche fuori dal campo. Spalletti non parla tanto, ma si limita a poche cose giuste che riguardano il campo”.