Politano ci prova per una convocazione in extremis: l’idea di Spalletti

Gli infortuni sono tornati a tormentare il Napoli. Sembrava esser finito quel periodo davvero tremendo in cui c’erano più indisponibili che giocatori tra campo e panchina, mentre invece Spalletti deve di nuovo fare i conti con diverse assenze. Partendo dall’infortunio alla spalla di Lozano subito in nazionale, passando alla lombalgia di Tuanzebe e finendo con gli infortuni di Politano e Lobotka contro l’Inter e Anguissa contro il Barcellona. Ma contro il Cagliari potrebbe esserci un ritorno.

Matteo Politano

Dopo diversi giorni di terapie e lavoro in palestra a causa dell’elongazione del muscolo soleo della gamba destra accusata nel match contro l’Inter, ieri Matteo Politano è tornato a lavorare sul campo. Solo lavoro personalizzato per lui, ma comunque una buona notizia per Spalletti.

L’obiettivo dell’esterno ex Sassuolo è quello di ottenere una convocazione per il match di Cagliari di lunedì. Se nell’allenamento di oggi dovesse dare garanzie, potrebbe partire per la Sardegna.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Politano partirebbe quasi sicuramente dalla panchina e magari entrerà nei minuti finali per mettere minuti nelle gambe in vista di Napoli-Barcellona. Infatti, con Lozano ancora fermo ai box, se tutto andrà per il verso giusto, il numero 21 azzurro partirà titolare nella gara di Europa League contro i blaugrana. Questa è l’idea di Spalletti: in una situazione di emergenza, il tecnico di Certaldo spera di contare almeno su un esterno in più.