Koulibaly, un top club inglese ci proverà in estate: i dettagli

Kalidou Koulibaly si sta confermando come uno dei migliori difensori centrali al mondo. Con il Napoli di Luciano Spalletti ha un rendimento costante e sempre più da leader. Il suo futuro è ancora in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2023 e gli occhi dei top club che proveranno a prenderlo.

Koulibaly Napoli

Calciomercato Napoli, il Manchester United punta Koulibaly

Il Manchester United tornerà alla carica per Kalidou Koulibaly in estate. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i Red Devils non sono più convinti di voler puntare su Harry Maguire e vorrebbero tesserare il gigante senegalese del Napoli.

Al termine della stagione sarà deciso il futuro di Koulibaly: dentro o fuori. Il Napoli non vuole perderlo e non è nemmeno da escludere un’offerta di rinnovo per blindarlo “a vita”.