Calciomercato Napoli, Belotti affare a zero? Arriva la notizia

Il Napoli è interessato ad Andrea Belotti per la prossimas stagione? Il centravanti del Torino è in scadenza di contratto e, al momento, non ha ancora firmato il rinnovo con i granata e pare che difficilmente lo farà. Il suo addio al club piemontese potrebbe avvenire a parametro zero e negli ultimi mesi si è parlato di un interesse del Napoli per Il Gallo.

Calciomercato Napoli Belotti (Imago)

Calciomercato Napoli: nessun interesse per Belotti

Andrea Belotti non sarà un calciatore del Napoli. Ad affermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, che a Sportitalia ha parlato del futuro del centravanti italiano.

“Il Napoli non è interessato a Belotti. La Juventus ci aveva fatto mezzo pensiero la scorsa estate, ora ha preso Vlahovic. E in ogni caso Belotti non avrebbe la visibilità che chiede“.