Cagliari, 4 rientri in gruppo: il titolare a rischio forfait con il Napoli

Il Napoli affronterà il Cagliari lunedì sera in un match fondamentale per la corsa alla Champions League e allo Scudetto. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di diversi titolari che proverà, invece, a recuperare per il match contro il Barcellona.

Cagliari Nandez (Getty Images)

Cagliari, Mazzarri recupera 4 calciatori

Diverse difficoltà anche per il Cagliari di Walter Mazzarri che solo nell’allenamento di oggi ha recuperato 4 calciatori che, verosimilmente, saranno disponibili per la sfida al Napoli. Si sono allenati in gruppo Andrea Carboni, Charalampos Lykogiannis, Matteo Lovato (squalificato), Razvan Marin e Leonardo Pavoletti.

Nel comunicato del Cagliari, però, si legge che Damir Ceter e Nahitan Nandez hanno svolto allenamento personalizzato e difficilmente saranno in campo contro il Napoli. Domani l’ultimo allenamento per il gruppo rossobblù.