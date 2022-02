“Berardi-Napoli, c’era l’accordo”: il retroscena dell’ex allenatore

Il Napoli sta seguendo anche Domenico Berardi per la prossima stagione. Il dopo Insigne potrebbe essere l’attaccante del Sassuolo che anche in questa stagione sta facendo molto bene e, ormai da anni, è nel mirino degli azzurri.

Napoli Berardi Sassuolo (Imago)

Napoli ad un passo da Berardi in passato: parla Bucchi

Christian Bucchi, ex calciatore del Napoli e allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un incredibile retroscena sull’affare Berardi–Napoli.

“Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18, quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic”.

Affare saltato? “Era un’operazione conclusa, ma non ho mai saputo perché non se ne fece più nulla. C’è un gradimento reciproco tra il calciatore e la società azzurra. Berardi deve tentare qualcosa di grande e Napoli può essere la piazza giusta per lui“.