“Rigore netto, Juan Jesus ingenuo”: l’esperto inchioda il Napoli

Luca Marelli, ex arbitro italiano ed ora moviolista a Dazn, ha parlato ha parlato durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli.

Fallo di mano Juan Jesus

Marelli: “Rigore netto, era fallo di mano”

L’ex arbitro in particolare ha analizzato l’episodio del rigore concesso al Barcellona per il tocco di mano di Juan Jesus, rivisto al VAR.

“C’è veramente poco da discutere. Il calcio di rigore assegnato al Barcellona per fallo di mano di Juan Jesus è giusto. Quando si tocca il pallone con la mano non ha alcun valore l’intensità, né se sia mano pieno o solo i polpastrelli. Purtroppo, quello commesso dal difensore brasiliano è un calcio di rigore netto, Juan Jesus è stato sfortunato ma anche un po’ ingenuo”.

Ha poi anche analizzato la trattenuta ai danni di Osimhen in area di rigore blaugrana.

“Nel caso specifico il Var non può richiamare l’arbitro. Questo perché non si poteva interpretare l’intensità della trattenuta. Si poteva fischiare rigore tranquillamente ma doveva valutarlo così l’arbitro stesso. Nel momento in cui il Var chiede all’arbitro cosa avesse visto lui risponde sicuramente che non è una trattenuta da calcio di rigore “.

Mentre tutto regolare sul richiamo al Var per il rigore di Juan Jesus: “Il gioco si può interrompere in qualunque momento in cui il Var riconosca un chiaro ed evidente errore dell’arbitro”.