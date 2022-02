Pandev: “A fine stagione mi ritiro! Vi svelo un retroscena sul Genoa”

Goran Pandev, dopo essersi trasferito al Parma, ha svelato un’importante novità sul suo futuro. Al termine della stagione, il macedone si ritirerà. Lo ha annunciato lo stesso Pandev, attraverso una lunga intervista a IlSecoloXIX. La sua decisone, questa volta, sarà definitiva.

Pandev ha militato anche nel Napoli, collezionando 19 reti in 92 presenze.

Goran Pandev Ritiro

“Forse avrei dovuto farlo già dopo l’Europeo, ma volevo chiudere davanti ai tifosi del Genoa, al nostro pubblico, ci tenevo”.

A fine gennaio, però, la decisione di lasciare il Genoa per concludere l’annata al Parma: “Sentivo che non c’era più bisogno di me e avevo due scelte: smettere o andare a divertirmi altrove. Quando sono andato in sede e ho visto gente felice che andasse via ho capito che era giunto il momento di andare. Ero dispiaciuto, ma ho capito che era finita. Quando ho detto della chiamata del Parma a Zarbano, Spors e agli altri dirigenti, nessuno mi ha detto ‘rimani, aiuta i ragazzi’. Mi hanno detto: ‘Se hai deciso di andare, vai’. Si vedeva che erano contenti e ho voluto togliere il disturbo”.

“Non ci sarò nella sfida contro l’Italia valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar”.